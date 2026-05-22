Immagini realistiche e immersive con il monitor Samsung Gaming Odyssey G5

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Samsung Gaming Odyssey G5: il numero uno a prezzo WoW

Il Samsung Gaming Odyssey G5 è sicuramente tra i migliori monitor da gaming in circolazione e dunque a questa cifra non c’è davvero tempo da perdere. Grazie a un elevato refresh rate da 180 Hz, unito a un tempo di risposta minimo di 1 ms, le immagini risulteranno sempre fluide anche quando sono veloci. Riuscirai a vedere molto prima ciò che accade e avrai un vantaggio notevole sui tuoi avversari.

Ha un design da 27 pollici con risoluzione 2560 x 1440p QHD e una cornice ultrasottile su tre lati per un coinvolgimento maggiore. I colori sono brillanti, molto realistici e garantiscono una vasta gamma cromatica per ottenere sempre un risultato eccellente. Anche nelle zone buie riuscirai a vedere tutti i dettagli. Inoltre il pannello IPS ti aiuta ad avere una visione perfetta da diverse angolazioni, non per forza perfettamente centrale.

Ci sarebbero altrie cose da mettere in evidenza ma il tempo scorre e a questa cifra la promozione potrebbe scadere da un momento all’altro. Quindi corri su Amazon e acquista il tuo Samsung Gaming Odyssey G5 a soli 189,99 euro, invece che 228,21 euro. Se concludi l’ordine ora lo riceverai a casa domani senza costi in aggiunta, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo adesso cliccando qui.