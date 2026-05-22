Notebook potente da 15" con Ryzen 7: ASUS Vivobook 15 in offerta su Amazon

Se stai cercando un notebook potente senza dover spendere un capitale approfitta di questa promozione e fai il colpaccio. Se vai velocemente su Amazon puoi aggiungere al tuo carrello l’ASUS Vivobook 15 con AMD Ryzen 7 a 579 euro, invece che 699 euro.

Come puoi notare dunque siamo di fronte a uno sconto del 17% che taglia il prezzo e ti permette di risparmiare 120 euro sul totale. Un ribasso che non si vedeva da diversi mesi e per ciò che potrai ottenere è davvero un’ottima opportunità. Inoltre puoi decidere di pagare in comode rate a tasso zero con Cofidis, selezionando l’opzione visibile in pagina.

ASUS Vivobook 15 ha un rapporto qualità prezzo top

Sicuramente il rapporto qualità prezzo del notebook ASUS Vivobook 15 è il suo punto di forza e difficilmente riuscirai a trovare qualcosa di meglio. Si presenta con caratteristiche che garantiscono ottime performance come il processore AMD Ryzen 77730U con 8 Core 16 Thread, supportato da 16 GB di RAM. Inoltre possiede un SSD PCIe 3.0 da 512 GB che garantisce un’accensione rapida e un’ottima archiviazione.

È dotato di un generoso display da 15,6 pollici con risoluzione FHD e un rapporto 16:9, più pannello IPS con trattamento antiriflesso e bassa emissione di luce blu. Potrai stare davanti al monitor per tutto il tempo che vuoi senza problemi. Offre la connessione WiFi 6E, la tecnologia Bluetooth 5.3, le porte USB Type-C, USB Type-A, HDMI e jack per cavo audio. La tastiera è compatta e retroilluminata con touchpad integrato fluido e sensibile. E troverai già installato il sistema operativo Windows 11 Home.

Un’occasione più unica che rara da non lasciarsi sfuggire per nulla al mondo. Quindi fiondati su Amazon e acquista il tuo ASUS Vivobook 15 con AMD Ryzen 7 a 579 euro, invece che 699 euro. Completa l’ordine adesso e lo riceverai a casa già domani senza costi aggiuntivi, grazie ad Amazon Prime. Non sei ancora abbonato? Che aspetti? Fallo ora cliccando qui.