JBL Tune 530 BT: cuffie wireless spaziali che hanno pochissimi rivali

Non lasciarti sfuggire questa occasione per avere delle cuffie wireless di ottima qualità a un prezzo vantaggioso. Stiamo parlando delle mitiche JBL Tune 530 BT che oggi su Amazon puoi avere a 49,90 euro, invece che 59,99 euro.

Con lo sconto dunque del 17% risparmi circa 10 euro e soprattutto ti porti a casa delle cuffie senza fili meravigliose. Puoi ascoltare la tua musica preferita in qualsiasi posto senza distrazioni e fare chiamate senza disturbi. Offrono un’ottima autonomia, sono leggerissime, comode e hanno anche la connessione multi dispositivo.

JBL Tune 530 BT: un salto di qualità notevole

Con le JBL Tune 530 BT farai sicuramente un notevole upgrade e oggi non ti costa nemmeno troppo. Come dicevamo garantiscono un design eccezionale che offre il massimo del comfort per tutto il giorno. I padiglioni auricolari si piegano all’interno per occupare meno spazio. Sono over-ear e hanno cuscinetti morbidi con un archetto regolabile e imbottito sulla parte superiore. Ci sono poi dei comandi che ti permetteranno di gestire le tracce musicali, di rispondere alle chiamate e regolare i volumi.

Avrai la possibilità di ascoltare la musica fino a 76 ore con una ricarica completa e 5 ore di audio in appena 5 minuti di ricarica. Potrai associarle a due dispositivi contemporaneamente con la funzione multipoint, passando da uno all’altro in modo veloce. La tecnologia Bluetooth 6.0 offre inoltre una connessione rapida e senza latenza. L’audio è perfetto e i microfoni interni capitano la tua voce e la restituiscono senza disturbi di sottofondo.

Approfitta anche tu di questa promozione prima che sia tardi e il prezzo torni alla normalità. Vai immediatamente su Amazon e acquista le tue cuffie wireless JBL Tune 530 BT a 49,90 euro, invece che 59,99 euro. Concludi subito il tuo ordine e le riceverai a casa già domani senza ulteriori costi. Solo per i clienti Prime. Se non sei ancora iscritto al servizio fallo ora cliccando qui.