 Un paziente Neuralink gioca a World of Warcraft con il pensiero
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Un paziente Neuralink gioca a World of Warcraft con il pensiero

Un veterano britannico paralizzato gioca a World of Warcraft usando solo il pensiero con l'impianto Neuralink.
Un paziente Neuralink gioca a World of Warcraft con il pensiero
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Un veterano britannico paralizzato gioca a World of Warcraft usando solo il pensiero con l'impianto Neuralink.

Cento giorni dopo aver ricevuto un impianto cerebrale Neuralink, Jon L. Noble fa raid ad Azeroth senza mouse, senza tastiera, senza muovere un muscolo. Il veterano dell’esercito britannico, paralizzato dal collo in giù dal 2004 dopo un incidente stradale, controlla il suo personaggio di World of Warcraft con il pensiero.

Il primo raid è stato goffo, ma una volta che il mio cervello e il BCI si sono sincronizzati, è stata pura magia, ha scritto su X. Il suo personaggio è al livello 16. La libertà crea dipendenza.

Noble ha ricevuto l’impianto N1 a metà dicembre, un robot chirurgico di Neuralink lo ha posizionato nella corteccia motoria. Pochi giorni dopo, il suo primo tweet, ma il progresso da lì è stato rapido.

Nella seconda settimana, gli ingegneri Neuralink hanno collegato l’impianto a un MacBook. In poche sessioni, Noble ha imparato a muovere il cursore, cliccare, scorrere e digitare. All’inizio non è stato semplice, ma poi è passato da essere un principiante assoluto del Mac a power user in tempi record. All’ottantesimo giorno è arrivato il momento che ogni gamer aspettava: World of Warcraft con solo potere della mente.

Neuralink mantiene gran parte delle sue operazioni riservate. Le testimonianze dei pazienti come Noble sono la principale finestra pubblica sui progressi dell’azienda, e il gaming è diventato il modo più efficace per dimostrare cosa l’impianto può fare, perché i videogiochi richiedono input rapidi, precisi e continui.

Due anni fa, un altro paziente aveva mostrato come giocava a Civilization VI muovendo il cursore con la mente, un’esperienza che aveva paragonato all’usare la Forza di Star Wars. A novembre, un altro ancora giocava a sparatutto come Battlefield 6 combinando l’impianto con un controller a bocca progettato per i tetraplegici. Noble non usa controller aggiuntivi. Solo il pensiero.

La realtà oltre lo spettacolo

World of Warcraft è il titolo che fa notizia, ma quello che Noble descrive va oltre un semplice videogioco. È un uomo paralizzato dal collo in giù che in tre settimane ha imparato a usare un computer e in tre mesi esplora un mondo virtuale complesso con la stessa fluidità di chi usa mouse e tastiera. L’intero viaggio sembra fantascienza che in qualche modo è diventata la mia realtà quotidiana, ha scritto.

La tecnologia è ancora sperimentale, i pazienti sono pochi, e Neuralink resta un’azienda che rivela poco dei suoi fallimenti. Ma quello che mostra, quando lo mostra, è così impressionante da mettere in crisi anche gli scettici.

Fonte: Jon L. Noble

Pubblicato il 30 mar 2026

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Tiziana Foglio
Pubblicato il
30 mar 2026
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