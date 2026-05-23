Auricolari wireless Sony WFC510: comfort, multipoint e prezzo shock

Oggi abbiamo deciso di segnalarti questa grandissima occasione per avere per le mani degli auricolari wireless eccezionali a un ottimo prezzo. Stiamo parlando dei mitici Sony WFC510che ora su Amazon puoi avere a soli 34,99 euro, invece che 59,90 euro.

Con lo sconto del 42% il prezzo crolla drasticamente al più basso finora registrato su Amazon e dunque è un’opportunità da non lasciarsi sfuggire. Risparmi la bellezza di 25 euro sul totale e soprattutto metti le mani su degli auricolari wireless straordinari. Offrono il massimo della comodità per poterli indossare tutto il tempo che vuoi senza problemi. Hanno una grande autonomia e si collegano con i tuoi dispositivi sia iOS che Android.

Sony WFC510: tra i migliori auricolari wireless in commercio

Sicuramente i Sony WFC510 sono tra i migliori auricolari wireless in commercio e dunque poterli avere a questa cifra è davvero un’occasione da non perdere. Come dicevamo hanno un design piccolo e leggero che garantisce il massimo del comfort. Gli inserti in silicone sono morbidi, offrono una maggiore stabilità e un ottimo isolamento acustico.

Offrono un audio di altissima qualità con tecnologia DSEE che esegue l’upscaling di ogni traccia permettendoti di avere sempre una risultato eccellente. In modo simile con i microfoni interni dedicati riuscirai a fare chiamate senza disturbi. Offrono la connessione multipoint che ti consente di associarli a due dispositivi in contemporanea passando da uno all’altro in un attimo. E potrai avvalerti di 22 ore totali di autonomia dati da 11 ore con gli auricolari e 11 ore con la custodia.

Affrettati perché un’occasione del genere è impossibile che duri a lungo. Quindi prima che sia tardi e sparisca vai su Amazon e acquista i tuoi Sony WFC510 a soli 34,99 euro, invece che 59,90 euro. Se completi l’ordine adesso li riceverai a casa entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.