Windows 11: problemi confermati con gli ultimi aggiornamenti

Dopo il rilascio degli ultimi aggiornamenti cumulativi per Windows 11, a cui sono seguiti quelli per Windows 10, molti utenti hanno iniziato a lamentare problematiche di vario genere nell’uso dei propri sistemi, con un inevitabile malcontento generale. Al riguardo, nelle scorse ore Microsoft ha aggiornato la documentazione ufficiale su Windows Health Dashboard, andando a confermare i bug rilevati sui suoi più recenti sistemi operativi e aggiungendo utili dettagli al riguardo.

Nella documentazione di Microsoft si legge che gli utenti che hanno installato gli ultimi update cumulativi su Windows Server con il ruolo di controller di dominio potrebbero riscontare le seguenti problematiche.

Da tenere presente che le problematiche non si verificano sui dispositivi domestici che non fanno parte di un dominio locale.

Per verificare se il proprio sistema è interessato è sufficiente aprire il Visualizzatore eventi sui controller di dominio. In caso di problemi, viene mostrato un errore Microsoft-Windows-Kerberos-Key-Distribution-Center Event ID 14 con il seguente testo.

Durante l’elaborazione di una richiesta AS per il servizio di destinazione , l’account non disponeva di una chiave adatta per la generazione di un ticket Kerberos (la chiave mancante ha un ID 1). I tipi di elettronica richiesti: 18 3. I tipi di conti disponibili: 23 18 17. Cambiare o reimpostare la password di genererà una chiave corretta.