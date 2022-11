Microsoft rilascia gli aggiornamenti per Windows 10

Insieme a quelli per Windows 11, Microsoft ha rilasciato gli aggiornamenti cumulativi per Windows 10. In dettaglio, l’update KB5019959 è riservato alle versioni 22H2, 21H2, 21H1 e 20H2, mentre l’update KB5019966 è per la versione 1809. Oltre ai problemi di sicurezza, l’azienda di Redmond ha risolto diversi bug e migliorato le prestazioni. Contestualmente è stata comunicata la fine del supporto per Windows 10 21H1.

Patch Tuesday per Windows 10

Come per tutti gli aggiornamenti cumulativi rilasciati da Microsoft il secondo martedì di ogni mese, gli utenti devono solo verificare la disponibilità tramite Windows Update, attendere il download e completare l’installazione con il riavvio del computer. Al termine della procedura, le build di Windows 10 saranno 19045.2251 (22H2), 19044.2251 (21H2), 19043.2251 (21H1), 19042.2251 (20H2) e 17763.3650 (1809).

Quattro delle 68 vulnerabilità risolte da Microsoft in tutti i software possono essere sfruttate dai cybercriminali per eseguire codice remoto, ottenere privilegi elevati e aggirare la protezione Mark of the Web. Quest’ultima dovrebbe impedire l’esecuzione di macro, ma non funzionava correttamente per i file “read-only” distribuiti tramite archivi ZIP.

Oltre alle patch di sicurezza, gli aggiornamenti includono numerosi bug fix, tra cui quelli che riguardano Microsoft DirectX 3D 9 e la modalità IE di Microsoft Edge. L’azienda di Redmond ha infine comunicato che Windows 10 21H1 non verrà più supportato dal 13 dicembre 2022, quindi non riceverà più update di sicurezza. Gli utenti dovrebbero effettuare l’upgrade a Windows 10 22H2 o Windows 11 22H2 (se il dispositivo è compatibile).