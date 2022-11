Windows 11, Patch Tuesday di novembre: le novità

È di nuovo tempo di Patch Tuesday per gli utenti di Windows 11. Ha preso il via nella tarda serata di ieri il rilascio dell’aggiornamento, portando con sé la correzione di alcuni bug, ma soprattutto risolvendo una serie di problemi, anche gravi, legati alla sicurezza. Per questo motivo, a chi ne ha la possibilità, si consiglia il download in tempi brevi.

Il nuovo Patch Tuesday di Windows 11 (novembre 2022)

Il pacchetto interviene su molte vulnerabilità scoperte di recente, alcune definite critiche e in grado di mostrare il fianco all’ottenimento di privilegi o all’esecuzione di codice da remoto. Diverse falle sono ritenute già colpite da exploit in circolazione: ecco perché si suggerisce di applicarlo con una certa urgenza.

Per avviare il processo di download e installazione non bisogna far altro che avviare l’utility Windows Update. In alternativa, per chi preferisce la modalità manuale è possibile affidarsi all’archivio Microsoft Update Catalog.

A livello di funzionalità, fa la sua comparsa un nuovo pulsante Cerca sulla barra delle applicazioni. Come spesso accade, la novità è inizialmente riservata a un piccolo gruppo di utenti, così da poter raccogliere i feedback necessari ad apportare eventuali correzioni prima di un rollout più ampio.

Altre novità riguardano l’esperienza di backup, la gestione dell’account Microsoft tra le impostazioni e l’aggiunta del pulsante per l’accesso rapido a Gestione Attività (Task Manager) nel menu contestuale che si apre con un click del tasto destro sulla barra delle applicazioni. A questo si aggiunge la correzione di bug riguardanti il browser Edge, la Xbox Game Bar, Esplora File (File Explorer) e il menu Start.

Il Patch Tuesday di novembre 2022 per Windows 11 è indicato come KB5019980 (build 22621.819) per chi ha installato il pacchetto 22H2 e come KB5019961 (build 22000.1219) per chi invece è fermo alla release 22H1.

Le licenze ufficiali per il sistema operativo sono disponibili su Amazon per le versioni Home e Pro.