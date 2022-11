Windows 11: presto lo streaming audio da Android

Attraverso l’applicazione Collegamento al telefono (un tempo chiamata Il tuo telefono), gli utenti saranno in grado di trasmettere l’audio proveniente dal loro smartphone Android direttamente su un computer con Windows 11. Si tratta di una delle nuove funzionalità che il gruppo di Redmond ha intenzione di introdurre presto nel software.

L’audio Android su Windows 11 con Collegamento al telefono

La caratteristica, battezzata Stream audio to your PC (in inglese) da Microsoft, si trova al momento ancora in fase di sviluppo. Al termine dei test necessari per escludere bug e comportamenti anomali, sarà messa a disposizione di tutti. Qui sotto è visibile uno screenshot condiviso su Twitter dall’account Aggiornamenti Lumia, come sempre una fonte affidabile e autorevole per le anticipazioni di questo tipo.

Voi l’avete chiesto e noi abbiamo sentito! Ora puoi ascoltare ascoltare e vedere le cose condivise dal tuo telefono al tuo PC. Cambia il dispositivo da cui desideri effettuare lo streaming audio, dalle impostazioni di Collegamento al telefono.

Non si tratta della sola funzionalità inedita in arrivo nell’app. C’è anche Continuity browser history riservata a chi ha uno smartphone Samsung, per sincronizzare la cronologia di navigazione tra i device, partendo dalle pagine aperte e dai siti visitati nel browser Internet.

Microsoft punta molto su Collegamento al telefono (Your phone in inglese), nel tentativo di dar concretezza a quella visione che persegue ormai da parecchio tempo. La volontà è quella di assottigliare sempre più il divario che da sempre separa l’ecosistema mobile da quello desktop, così da dar vita a un’esperienza cross-platform soddisfacente e in grado di portare con sé benefici concreti a chi, ogni giorno, si trova a dover gestire diversi apparecchi.

Le licenze ufficiali per il sistema operativo sono disponibili su Amazon per le versioni Home e Pro.

