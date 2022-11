Windows 11 22H2: c'è un problema con il gaming

Windows 11 2022 Update (22H2) ha qualche problema con il gaming, con cali di frame rate e rallentamenti e scatti che non erano presenti prima che venisse distribuito e installato l’aggiornamento. La cosa non è una mera supposizione, sia ben chiaro, ma un dato certo confermato direttamente da Microsoft che ha pure assicurato che gli sviluppatori sono già al lavoro per trovare una soluzione.

Windows 11 22H2: cali di frame rate, rallentamenti e scatti nei giochi

La causa sembrerebbe essere già stata individuata: alcuni giochi attivano in maniera accidentale delle funzioni di debug delle performance delle schede video che non sono pensate per essere accessibili agli utenti finali.

Attualmente non sono noti dei workaround funzionanti, ma qualche tentativo per contenere le problematiche vale comunque la pena farlo. Innanzitutto, è bene provare a cercare aggiornamenti per i giochi interessati, in quanto potrebbe darsi che i relativi sviluppatori abbiano provveduto a intervenire in prima persona. In secondo luogo, è possibile disinstallare Windows 11 22H2 e ripristinare la precedente versione del sistema.

Ovviamente, coloro che non hanno ancora aggiornato il proprio computer alla più recente versione di Windows 11 e usano il PC per giocare farebbero bene ad evitare accuratamente, sino a quando non venga trovata una soluzione definitiva alla cosa, ad effettuare l’aggiornamento.

Al riguardo, il colosso di Redmond ha fatto sapere che per il momento i sistemi e le configurazioni hardware potenzialmente afflitte dal bug non ricevano l’offerta di upgrade. Inoltre, viene consigliato di non procedere con l’installazione manuale tramite Media Creation Tool o il pulsante Aggiorna adesso nelle impostazioni relative a Windows Update.

