Windows 11, ultimo update causa rallentamento SSD

A nemmeno 24 ore dal rilascio del Patch Tuesday di marzo 2023 per Windows 11, Microsoft riconosce ufficialmente un noioso bug che rallenta drasticamente gli SSD. L’aggiornamento cumulativo KB5023706 per Windows 11 22H2 porta quindi con sé molti fix interessanti, specialmente lato sicurezza, ma anche un problema non indifferente risolvibile in un solo modo: disinstallando la patch.

Il nuovo bug di Windows 11

Le segnalazioni degli utenti inizialmente riguardavano soltanto l’SSD ADATA XPG SX8200 Pro da 1 TB; o meglio, i molteplici report da parte dei consumatori consideravano prevalentemente tale modello specifico. Nel corso della giornata, però, in rete sono emersi nuovi rapporti relativi a diverse altre unità a stato solido, la cui velocità di lettura è scesa addirittura del 50%, se non di più.

Gli utenti in rete hanno iniziato a cercare soluzioni da applicare immediatamente, giungendo infine alla conclusione che l’unico rimedio semplice è la disinstallazione dell’aggiornamento stesso, almeno fino alla risoluzione del bug da parte della società di Redmond.

Quest’ultima, nel frattempo, ha raccolto il feedback dei suoi clienti e confermato il disservizio: “La copia di file di grandi dimensioni potrebbe richiedere più tempo del previsto per il completamento in Windows 11, versione 22H2. È più probabile che si verifichi questo problema durante la copia di file su Windows 11, versione 22H2 da una condivisione di rete tramite Server Message Block (SMB), ma potrebbe essere interessata anche la copia di file locale”, spiega l’azienda.

La soluzione temporanea alternativa

Oltre alla disinstallazione dell’ultimo Patch Tuesday attraverso la scheda Windows Update, Microsoft illustra poi un altro stratagemma meno intuitivo. A quanto pare, potrebbe bastare la scrittura delle due seguenti stringhe nel prompt dei comandi per aggirare il rallentamento degli SSD in via eccezionale:

robocopy someserversomeshare c:somefolder somefile.img /J

xcopy someserversomeshare c:somefolder /J

Nel corso delle prossime settimane, invece, dovrebbe giungere il fix ufficiale definitivo.