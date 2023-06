Windows 11: molte novità nella build 22621.1926

Microsoft ha annunciato la disponibilità della build 22621.1926 (KB5027303) di Windows 11 22H2 per gli iscritti al canale Release Preview del programma Insider. Questa versione preliminare del sistema operativo contiene molte novità che saranno accessibili a tutti gli utenti con un prossimo aggiornamento cumulativo, probabilmente quello che verrà distribuito l’11 luglio.

Molte novità in arrivo

La prima novità non verrà apprezzata da tutti gli utenti, in quanto potrebbe essere considerata un’altra modalità usata da Microsoft per pubblicizzare i suoi servizi. Se l’accesso a Windows 11 viene effettuato con un account Microsoft, sull’icona del profilo nel menu Start compariranno alcuni consigli, come quello di sfruttare OneDrive per il backup dei file.

L’azienda di Redmond ha inoltre migliorato la condivisione di un file in Esplora file con i contatti di Outlook e aggiunto i sottotitoli in tempo reale in 10 lingue, tra cui l’italiano. Al primo utilizzo è necessario scaricare il corrispondente pacchetto per il riconoscimento vocale.

Dopo aver installato la build 22621.1926 sarà possibile usare il pulsante copia per i codice 2FA nelle notifiche e attivare la visualizzazione dei secondi per l’orologio nella barra delle applicazioni (in realtà questa opzione è già disponibile per tutti, ndr). Un piccolo scudo sovrapposto all’icona della connessione di rete indicherà l’uso di una VPN.

La build include anche il supporto per il controllo della luminosità adattativa su notebook e dispositivi 2-in-1. Microsoft ha inoltre aggiunto nelle impostazioni una specifica sezione per dispositivi e hub USB4. Infine, quando l’utente preme il tasto Stamp verrà aperto lo strumento di cattura per impostazione predefinita (ma può essere disattivato).