Windows 11 build 23475: ecco il nuovo Esplora file

Microsoft ha annunciato la disponibilità della nuova build 23475 di Windows 11 per gli iscritti al canale Dev del programma Insider. La novità più interessante, che alcuni hanno già testato, riguarda Esplora file. L’azienda di Redmond ha aggiornato l’interfaccia dal punto di vista estetico e funzionale. Aggiunto inoltre il supporto per l’illuminazione dinamica e rilasciato un update per Microsoft Store.

Nuova interfaccia per Esplora file

Il nuovo Esplora file avrà un’interfaccia basata su WinUI. Le principali novità sono quindi estetiche. Come si può vedere nell’immagine, Microsoft ha spostato la barra dei comandi (quella con i pulsanti Nuovo, Copia, Taglia, Incolla e Elimina) sotto la barra degli indirizzi. Il pulsante Ricarica (F5) è stato invece spostato accanto ai pulsanti Indietro, Avanti e Sopra.

All’estremità destra della barra dei comandi è presente il pulsante Dettagli che permette di avere maggiori informazioni sui file selezionati. Cambia anche il pannello sinistro. È stata aggiunta la sezione Gallery (Galleria) e rinnovata la sezione Home. In quest’ultima ci sono (dall’alto in basso) i file suggeriti, preferiti e recenti. I file suggeriti vengono mostrati solo agli utenti che accedono a Windows 11 con un account Azure Active Directory. Le cartelle Accesso rapido sono visibili se l’utente accede con un account Microsoft.

La barra degli indirizzi è anche più “intelligente”, in quanto distingue i contenuti locali da quelli cloud. Per gli utenti OneDrive viene mostrato lo stato della sincronizzazione e lo spazio occupato.

Nella sezione Personalizzazione delle Impostazioni è stata invece aggiunta la pagina relativa ai dispositivi (mouse e tastiere) con illuminazione dinamica. I dispositivi supportati sono ancora pochi (la maggioranza sono prodotti da Razer), ma il numero aumenterà nelle prossime settimane.

Disponibile infine una nuova versione del Microsoft Store (anche per il canale Canary). Gli utenti possono installare giochi e app direttamente dai risultati delle ricerche. Sono state inoltre aggiornate le card per giochi e film.