Windows 11: più opzioni dal Pannello di controllo

Windows 11 25H2 arriverà in autunno. Microsoft prosegue lo sviluppo con l’aiuto degli iscritti al programma Insider. Da ieri sera è disponibile la build 26200.5742 (KB5064075) nel canale Dev con due principali novità. Una di esse, presente anche nella build 26120.5742 (KB5064075) di Windows 11 24H2 (canale Beta), riguarda il Pannello di controllo.

Meno opzioni nel Pannello di controllo

Il Pannello di controllo è presente in Windows fin dalla prima versione del 1985. A partire da Windows 8, Microsoft ha aggiunto l’app Impostazioni, creando in pratica un doppione di alcuni elementi. Il Pannello di controllo è ancora presente in Windows 11 e offre un numero maggiore di impostazioni rispetto all’omonima app.

Nella build 26200.5742 di Windows 11 25H2 sono state aggiunte all’app Impostazioni alcune opzioni per orario, lingua e tastiera precedentemente accessibili solo dal Pannello di controllo. È possibile aggiungere altri orologi in Impostazioni > Data/ora e lingua > Data e ora usando l’opzione presente nella sezione “Mostra ora e data nella barra delle applicazioni“. Nel Pannello di controllo si trova in Orologio e area geografica > Aggiungi orologi per altri fusi orari .

È possibile anche cambiare il server per la sincronizzazione dell’orario nella sezione Impostazioni aggiuntive in Impostazioni > Data/ora e lingua > Data e ora . Nel Pannello di controllo si trova in Orologio e area geografica > Data e ora > Ora Internet .

Microsoft ha inoltre spostato le opzioni per il formato di ora e data in Data/ora e lingua > Data e ora e aggiunto le opzioni per cambiare i formati di numeri e valute. Nella pagina Impostazioni > Accessibilità sono presenti le opzioni per controllare durata e frequenza di ripetizione del carattere, e frequenza di lampeggiamento del puntatore del mouse.

Microsoft ha infine aggiornato il layout del pannello, visibile accanto al menu Start, relativo allo smartphone collegato. Sono ora accessibili più elementi delle attività recenti, oltre a messaggi, chiamate, foto e aggiornamenti dalle app.