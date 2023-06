Windows 11: novità per Esplora file e menu Start

Nei prossimi mesi sono attese diverse novità per Windows 11. Una di esse è l’interfaccia aggiornata di Esplora file, della quale circolano indiscrezioni da fine gennaio. Microsoft aveva anticipato alcuni dettagli durante la conferenza Build 2023, ma ora sono disponibili ulteriori informazioni. Altre novità in arrivo riguardano il menu Start e l’integrazione di Teams Chat.

Nuova interfaccia per Esplora file

Le novità vengono inizialmente testate dagli iscritti al programma Insider. La nuova interfaccia di Esplora file non è stata ancora rilasciata nelle build preliminari del sistema operativo1, ma Windows Latest ha avuto accesso ad una versione non pubblica. L’aggiornamento aggiunge altri elementi alla parte superiore della finestra, tra cui i pulsanti Home e Ricarica. In pratica è stato adottato un design simile a quello di un browser.

I comandi (copia, taglia, incolla e altri) sono stati spostati sotto la barra degli indirizzi e di ricerca. Aggiornato anche il pannello laterale con i dettagli dei file e aggiunta la visualizzazione Galleria per le immagini dell’app Foto e dello smartphone. È inoltre possibile utilizzare il drag&drop per spostare una scheda in un’altra finestra o riportarla nella finestra originaria.

Tutte le novità dovrebbero essere incluse in Windows 11 23H2 che arriverà in autunno.

Prima del tradizionale update annuale è previsto un aggiornamento minore, denominato Online Service Experience Pack, che includerà miglioramenti per il menu Start. Una delle novità riguarda la personalizzazione. Gli utenti potranno rimuovere completamente la sezione “Articoli consigliati” e lasciare solo le icone.

L’ultimo cambiamento in arrivo è invece legato all’integrazione di Teams Chat. Oggi è possibile nascondere l’icona dalla barra delle applicazioni, ma il servizio non viene rimosso da Windows 11. Microsoft potrebbe consentire la sua cancellazione per evitare l’avvio di un’indagine da parte della Commissione europea (per lo stesso motivo, Teams verrà probabilmente separato da Microsoft 365).