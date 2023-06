Windows 11: foto dello smartphone in Esplora file

Microsoft ha annunciato la disponibilità della build 23471 di Windows 11 per gli iscritti al canale Dev del programma Insider. La principale novità è rappresentata dalla visualizzazione in Esplora file delle foto conservate sullo smartphone. L’azienda di Redmond ha rilasciato anche la build 22631.1830 per il canale Beta e la versione aggiornata dell’app Paint.

Foto dello smartphone su PC

La funzionalità che permette di mostrare le foto in Esplora file era stata introdotta con la build 23435. Inizialmente era possibile visualizzare solo le immagini presenti nell’app Foto (incluse quelle caricate su OneDrive tramite upload automatico del rullino dello smartphone). Nella build 23471 è stata aggiunta un’altra opzione.

Nella barra dei comandi di Esplora file è presente il nuovo pulsante “Add Phone Photos” (in italiano dovrebbe essere “Aggiungi foto dal telefono”) che viene mostrato quando l’utente seleziona Gallery (Galleria) nella colonna sinistra. Cliccando sul pulsante viene aperto un URL con un codice QR. Effettuando la scansione con la fotocamera del telefono viene attivata la procedura di sincronizzazione.

Microsoft ha inoltre aggiunto le voci naturali in spagnolo in Narrator (Assistente vocale). L’unica novità della build 22631.1830 per il canale Beta è il supporto WPA3 per la funzionalità hotspot di Phone Link. Gli iscritti ai canali Canary e Dev potranno infine scaricare l’aggiornamento di Paint che include la modalità scura e la possibilità di scegliere vari livelli di zoom in/out, sia tramite percentuali fisse che tramite slider.