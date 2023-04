Windows 11 build 23435: Gallery in Esplora file

Microsoft ha annunciato la disponibilità della build 23435 di Windows 11 per gli iscritti al canale Dev del programma Insider. La novità principale è rappresentata dalla Gallery in Esplora file. All’interno della sezione vengono mostrare le immagini presenti nell’app Foto. L’azienda di Redmond ha inoltre avviato altri test relativi al badge nel menu Start che pubblicizza OneDrive.

Novità della build 23435

La funzionalità Gallery permette in pratica di accedere alla libreria dell’app Foto direttamente da Esplora file. È sufficiente cliccare sul link aggiunto nel pannello di navigazione (sotto Home) per vedere le immagini in ordine cronologico inverso (dalla più recente alla più vecchia).

Se l’utente ha attivato l’upload automatico del rullino fotografico dello smartphone su OneDrive, le immagini verranno mostrate nella parte superiore. È possibile scegliere le cartelle attraverso il menu Collection e aggiungere sottocartelle. Gallery supporta inoltre il “file picking dialog”, quindi è possibile inserire le immagini in email, presentazioni PowerPoint o post dei social media.

La seconda novità è invece più “fastidiosa”. Da alcuni mesi viene testata la visualizzazione di un badge sull’account locale nel menu Start. Con la nuova build 23435 vengono mostrati altri tipi di suggerimenti. L’azienda di Redmond consiglia di effettuare il login con l’account Microsoft, usare Microsoft 365, personalizzare le impostazioni di sicurezza e sfruttare i 5 GB gratuiti di OneDrive. Fortunatamente sembra che questi badge potranno essere disattivati.

Gli Insider troveranno infine la funzionalità Presence Sensing, introdotta con la build 22624.1610 nel canale Beta. Non mancano i soliti bug fix e i problemi che verranno risolti nelle prossime versioni preliminari del sistema operativo.