Windows 11: novità della build 22624.1610

Microsoft ha annunciato la build 22624.1610 di Windows 11 22H2 per gli iscritti al canale Beta del programma Insider. La principale novità è rappresentata dalla funzionalità Presence Sensing. L’azienda di Redmond ha inoltre rilasciato la build 22621.1631 di Windows 11 22H2 nel canale Release Preview e la build 22000.1879 di Windows 11 21H1 nel canale Release Preview. La build 19045.2908 del canale Release Preview è invece riservata a Windows 10 22H2.

Quattro build per Windows 11 e 10

La build 22624.1610 (KB5025299) di Windows 11 22H2 per il canale Beta del programma Insider aggiunge la funzionalità Presence Sensing alle impostazioni sulla privacy. Alcuni dispositivi (notebook in particolare) integrano un sensore che rileva la presenza dell’utente davanti allo schermo. Presence Sensing consente di scegliere se le app possono accedere o meno al sensore.

Microsoft spiega che non verrà inviato nessun dato al cloud, in quanto tutti i calcoli sono effettuati localmente sul dispositivo. L’attivazione o disattivazione della funzionalità può avere diversi vantaggi, tra cui una maggiore velocità di risposta (ad esempio per l’autenticazione), la protezione di dati sensibili o l’incremento dell’autonomia (quando viene spento lo schermo).

In Windows Update è stata invece aggiunta l’opzione che permette di ricevere gli aggiornamenti non di sicurezza nel minor tempo possibile. La stessa funzionalità è disponibile nella build 22621.1631 (KB5025305) del canale Release Preview, insieme alle animazioni per alcune icone sul pulsante dei widget nella barra delle applicazioni. Sia la build 22621.1631 per Windows 11 22H2 che la build 22000.1879 (KB5025298) per Windows 11 21H2 includono infine novità per il firewall.

La build 9045.2908 (KB5025297) per Windows 10 22H2 introduce la possibilità di sincronizzare le impostazioni per lingua e paese abbinate all’account Microsoft. È stato infine ripristinato il box di ricerca nella taskbar, indipendentemente dalla sua posizione e dalle dimensioni delle icone.