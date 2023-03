Windows 11 KB5023774 blocca Red Dead Redemption 2

Insieme all’aggiornamento opzionale KB5023778 per Windows 11 22H2, Microsoft ha rilasciato anche l’update KB5023774 per la versione originale (21H2) del sistema operativo. Oltre a nuove funzionalità e miglioramenti, l’aggiornamento ha introdotto un fastidioso bug: il gioco Red Dead Redemption 2 di Rockstar Games non si avvia più.

Installare Windows 11 22H2

Windows 11 22H2 ha avuto vari problemi con i giochi (in particolare un calo evidente delle prestazioni). Windows 11 21H1 era considerato più affidabile dai gamer, almeno finora. Come già accaduto in passato, anche stavolta il bug è stato introdotto da un aggiornamento del sistema operativo che ha risolto altri bug, ovvero KB5023774.

Microsoft spiega che, dopo l’installazione dell’update, Red Dead Redemption 2 non può essere più avviato dal Rockstar Games Launcher. Quando l’utente clicca sul pulsante Play viene indicato il caricamento del gioco, ma non succede nulla. L’azienda di Redmond ha avviato un’indagine sul problema insieme a Rockstar Games e pubblicherà ulteriori informazioni nei prossimi giorni.

Dato che l’aggiornamento KB5023774 è opzionale e non include patch di sicurezza, la scelta migliore è non installarlo. L’alternativa è quella di effettuare l’upgrade a Windows 11 22H2. In questo caso verrà proposto l’aggiornamento KB5023778 che non impedisce l’avvio del gioco.

L’update KB5023774 include solo una novità di rilievo che riguarda il box di ricerca nella barra delle applicazioni. Quando l’utente effettua una ricerca, i risultati appariranno in un “search flyout box”. Sono stati anche risolti diversi bug, tra cui quello che identificava le stampanti USB come dispositivi multimediali.