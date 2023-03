Windows 11 KB5023778 aggiunge promozioni nel menu Start

Microsoft ha rilasciato l’aggiornamento opzionale KB5023778 per Windows 11 22H2 che include diversi miglioramenti di funzionalità esistenti e due novità, una delle quali non verrà sicuramente apprezzata dagli utenti. Nel menu Start sono mostrati alcuni consigli per proteggere i dati personali, ma è chiaro che si tratta di pubblicità.

Promozioni nel manu Start

In diverse build riservate agli iscritti al programma Insider sono stati testati vari “trattamenti visuali” per le notifiche relative all’account Microsoft nel menu Start. Alla fine è stata scelta la versione introdotta nella build 22621.1483 del canale Release Preview. Dopo aver installato l’aggiornamento opzionale KB5023778 (che porta il numero di build a 22621.1485), gli utenti inizieranno a vedere notifiche simile a questa:

Oltre alle opzioni per la disconnessione, il blocco e la modifica delle impostazioni, cliccando sull’icona dell’account vengono mostrati anche alcuni “suggerimenti”. In questo caso viene consigliato di effettuare il backup dei file. Non è specificato il nome del servizio, ma si tratta ovviamente di OneDrive.

Non è chiaro se queste promozioni “mascherate” potranno essere eliminate. Essendo opzionale, l’utente può evitare l’installazione dell’aggiornamento, ma sicuramente la novità verrà inclusa nell’aggiornamento cumulativo (obbligatorio) dell’11 aprile.

La seconda novità riguarda il box di ricerca nella barra delle applicazioni. Verrà mostrato con un colore più chiaro se l’utente sceglie la modalità scura per Windows e la modalità chiara per le app nelle impostazioni.

L’aggiornamento KB5023778 include anche numerosi bug fix, tra cui quello che risolve un problema relativo alle stampanti USB, erroneamente identificate come dispositivi multimediali.

Microsoft ha infine comunicato una novità per Windows 10. A partire dal mese di aprile verranno rilasciati aggiornamenti opzionali solo per la versione 22H2. Le altre versioni supportate (20H2 e 21H2) riceveranno solo gli aggiornamenti cumulativi di sicurezza durante il tradizionale Patch Tuesday.