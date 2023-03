Windows 11 22H2: novità della build 22621.1483

Microsoft ha rilasciato la nuova build 22621.1483 di Windows 11 22H2 per gli iscritti al canale Release Preview del programma Insider. Questa versione preliminare del sistema operativo include novità che saranno quasi certamente disponibili nel prossimo aggiornamento cumulativo dell’11 aprile. A tale proposito, l’azienda di Redmond ha comunicato che gli update opzionali saranno disponibili nella quarta settimana del mese a partire da aprile 2023.

Novità della build 22621.1483

La build 22621.1483 (KB5023778), disponibile nel canale Release Preview, include quattro novità e miglioramenti, oltre ad un lungo elenco di bug fix. La prima, già testata negli altri canali del programma Insider, potrebbe infastidire alcuni utenti, in quanto è un altro “trucco” usato da Microsoft per pubblicizzare i suoi prodotti. Nel menu Start sono mostrate varie notifiche per consigliare di effettuare il backup dei file su OneDrive.

La seconda novità riguarda l’integrazione di Bing nella barra delle applicazioni. Gli utenti che hanno ricevuto l’invito per accedere al chatbot vedranno nel campo di ricerca il pulsante che consente di aprire Bing Chat in Edge.

Quando viene scelta la modalità scura per Windows e la modalità chiara per le app nelle impostazioni, il box di ricerca sarà più chiaro. Infine sono stati apportati vari miglioramenti a Microsoft Defender for Endpoint. Tra i fix c’è quello relativo al bug che classificava una stampante USB come dispositivo multimediale.

A partire da aprile 2023, Microsoft rilascerà gli aggiornamenti opzionali (che non includono le patch di sicurezza) nella quarta settimana del mese. Finora venivano distribuiti nella terza settimana. Le novità introdotte con questi update vengono aggiunte alle patch incluse negli aggiornamenti cumulativi rilasciati il secondo martedì del mese (Patch Tuesday).