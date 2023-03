Windows 11: Unified Update Platform dal 28 marzo

A partire dal prossimo 28 marzo sarà disponibile la Unified Update Platform (UUP) per tutti gli aggiornamenti di Windows 11 22H2 distribuiti tramite Windows Server Update Services (WSUS) e Configuration Manager. La novità, che riguarda esclusivamente le aziende, consentirà di velocizzare il download dei cosiddetti update di qualità, ovvero quelli opzionali (solo nuove funzionalità e bug fix) e quelli obbligatori (nuove funzionalità, bug fix e patch di sicurezza).

UUP per Windows 11 dal 28 marzo

La Unified Update Platform è stata già sfruttata per velocizzare l’installazione degli aggiornamenti del .NET Framework. Ora verrà utilizzata per i futuri aggiornamenti di Windows 11 22H2. Microsoft ha spiegato cosa succederà a partire dal 28 marzo.

L’aggiornamento cumulativo KB5023706 del 14 marzo è stato l’ultimo ad essere distribuito in modalità tradizionale. L’update verrà nuovamente rilasciato il 28 marzo in versione UUP per preparare i dispositivi ai futuri aggiornamenti. È necessario però scaricare un pacchetto da 10 GB (solo una volta) per i punti di distribuzione.

Il nuovo KB5023706 sarà identico a quello del 14 marzo, quindi non includerà altre patch di sicurezza e non sarà offerto agli endpoint (dispositivi client) che sono già aggiornati. Grazie alla Unified Update Platform, i futuri aggiornamenti mensili avranno una dimensione inferiore del 30% circa. Verrà anche ridotta la dimensione dei “feature update” e l’integrazione dei feature update con gli aggiornamenti cumulativi consentirà di completare la procedura con un solo riavvio.

Molto utile inoltre la riparazione automatica. Se viene rilevata la corruzione dei file del sistema operativo (ad esempio le DLL), UUP effettuerà il ripristino dei file per evitare problemi di instabilità con l’eventuale comparsa del famigerato BSoD (Blue Screen of Death).