Windows 11: novità delle build 22624.1470 e 25324

Microsoft ha annunciato la disponibilità della build 22624.1470 di Windows 11 per gli iscritti al canale Beta del programma Insider. Alcune delle novità era state incluse nella build 23419 del canale Dev, tra cui la nuova pagina per dispositivi e hub USB4. L’azienda di Redmond ha rilasciato anche la build 25324 nel canale Canary. Una delle nuove funzionalità è il supporto per SHA-3.

Novità della build 22624.1470

La build 22624.1470 del canale Beta include alcune novità “promosse” dalla build 23419 del canale Dev. La prima riguarda dispositivi e hub USB4. Microsoft ha aggiunto una pagina Impostazioni > Bluetooth e dispositivi > USB che fornisce informazioni dettagliate e utili per individuare eventuali problemi. Ovviamente verrà mostrata solo se il computer supporta lo standard.

Nelle notifiche inviate dalle app installate sul computer o dalle app installate sullo smartphone collegato al PC è presente un pulsante che permette di copiare il codice dell’autenticazione in due fattori. Nel system tray è invece visibile uno scudo sull’icona della connessione di rete che indica l’uso di una VPN.

Se l’utente ha impostato la modalità scura per Windows 11 e la modalità chiara per le app, il box di ricerca nella barra delle applicazioni sarà più chiaro. Microsoft aveva infine aggiunto l’opzione per la visualizzazione dei secondi dell’orologio, ma successivamente ha comunicato che non funziona a causa di un bug.

Novità della build 25324

La nuova pagina per dispositivi e hub USB4 è stata inclusa anche nella build 25324 del canale Canary. Gli utenti troveranno tre novità aggiuntive. La board dei widget ha ora un layout a tre colonne con una separazione più netta tra widget e feed delle notizie.

Se l’utente ha attivato la protezione antiphishing in Sicurezza di Windows > Controllo delle app e del browser > Protezione basata sulla reputazione , Defender SmartScreen mostrerà un avviso di password non sicura durante il copia e incolla per consigliare di evitare il riutilizzo della stessa password.

Infine, la build 25324 include il supporto per le funzioni e gli algoritmi della famiglia SHA-3, lo standard più recente rilasciato dal NIST (National Institute of Standards and Technology). Il supporto è stato abilitato nella libreria Windows CNG (Cryptography API: Next Generation).