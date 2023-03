Windows 11 build 23419: ritornano i secondi

Microsoft ha annunciato la disponibilità della nuova build 23419 di Windows 11 per gli iscritti al canale Dev del programma Insider. È possibile anche effettuare un’installazione pulita utilizzando l’immagine ISO. Le novità principali sono tre e riguardano Task Manager, USB4 e lingua cinese, ma ci sono anche diversi miglioramenti, tra cui la visualizzazione dei secondi per l’orologio.

Windows 11 build 23419: fuori i secondi

La build 23419 offre agli sviluppatori la possibilità di determinare le cause di un problema attraverso l’analisi dei “live kernel memory dump” (LKD). Attualmente è possibile effettuare il dumping della memoria dei processi in modalità utente. La nuova funzionalità permette invece di effettuare il dumping delle memoria del kernel, senza interrompere le operazioni del sistema operativo.

Dopo aver installato la build preliminare, gli utenti possono catturare il LKD scegliere la voce corrispondente nel menu contestuale che viene mostrato quando si clicca con il tasto destro del mouse sul processo System nella pagina Dettagli del Task Manager (Gestione attività). Il dump verrà salvato in %LocalAppData%\Microsoft\Windows\TaskManager\LiveKernelDumps .

La seconda novità, scoperta dal noto leaker Albacore, è l’aggiunta della pagina per dispositivi e hub USB4 in Impostazioni > Bluetooth e dispositivi > USB . Ovviamente verrà mostrata solo se il computer supporta lo standard. L’utente troverà alcuni utili informazioni, come l’albero dei dispositivi USB4 connessi, attributi e funzionalità del dominio USB4.

Per quanto riguarda invece il cinese semplificato, Microsoft ha aggiornato i suggerimenti cloud e quelli per la ricerca integrata sfruttando Bing. In questa build sono stati inoltre apportati diversi miglioramenti a funzionalità esistenti.

Come anticipato alcuni giorni fa, l’azienda di Redmond ha semplificato la scelta delle app predefinite. Per alcuni Insider la sezione “Articoli consigliati” del menu Start è stata rinominata in “Per te“. Nel box di ricerca nella barra delle applicazioni è stato invece aggiunto un pulsante per accedere direttamente a Bing Chat in Edge.