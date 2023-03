Microsoft semplifica la scelta delle app predefinite

Microsoft ha promesso importanti cambiamenti al modo in cui Windows 11 gestisce le app predefinite (browser incluso) e permette agli utenti di scegliere le app da aggiungere alla menu Start, al desktop e alla barra delle applicazioni. L’azienda di Redmond sottolinea l’intenzione di offrire agli utenti una migliore esperienza d’uso e agli sviluppatori di sfruttare al meglio la piattaforma aperta.

Windows 11: novità per le app predefinite

Una delle principali critiche rivolte a Microsoft è proprio quella relativa alla scelta delle app predefinite in Windows 11. Rispetto a Windows 10, il nuovo sistema operativo ha reso più complicata la procedura, in quanto è necessario impostare manualmente i tipi di file e collegamenti per ogni applicazione. Per il browser è presente il pulsante “Imposta predefinito“, ma funziona solo con i file .htm e .html .

In una futura versione preliminare di Windows 11, che verrà rilasciata nei prossimi mesi per il canale Dev del programma Insider, ci sarà un nuovo “deep link URI” nelle Impostazioni che consentirà agli sviluppatori di portare gli utenti direttamente nella sezione del menu in cui è possibile scegliere l’app predefinita per aprire specifici file e collegamenti.

La seconda novità riguarda il pinning delle app. Una nuova API permetterà di aggiungere la tile (icona) principale o secondaria dell’app alla taskbar. Nell’immagine si può vedere una possibile implementazione:

Microsoft promette di limitare le modifiche non richieste alle scelte dell’utente. Come esempio verrà rilasciato un aggiornamento per Edge che introdurrà il supporto per il nuovo deep link URI nelle Impostazioni e le API per il pinning.