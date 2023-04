Windows 11: novità della build 22624.1537

Microsoft ha annunciato ieri sera la disponibilità della build 22624.1537 di Windows 11 per gli iscritti al canale Beta del programma Insider. In questa versione preliminare del sistema operativo sono incluse diverse novità introdotte nelle precedenti build dei canali Dev e Canary, tra le Access Keys in Esplora file, il dumping della memoria del kernel e la modifica automatica della luminosità dello schermo.

Principali novità della build 22624.1537

Access Keys è una funzionalità che rende più accessibile Esplora file. Premendo il tasto Menu della tastiera (quello tra i tasti Windows e Ctrl di destra) vengono mostrate le lettere accanto alle vari voci del menu contestuale. Digitando la lettera viene eseguita l’azione corrispondente.

La seconda novità è utile per individuare le cause di eventuali problemi “non fatali” attraverso l’analisi dei “live kernel memory dump” (LKD), senza bloccare il sistema operativo. Per catturare il dump della memoria del kernel è necessario scegliere l’opzione nel menu contestuale che viene mostrato quando si clicca con il tasto destro del mouse sul processo System nella pagina Dettagli del Task Manager (Gestione attività). Il dump verrà salvato in %LocalAppData%\Microsoft\Windows\TaskManager\LiveKernelDumps .

La terza novità è denominata Content Adaptive Brightness Control (CABC). Consente di modificare automaticamente la luminosità dello schermo in base al contenuto con l’obiettivo di ridurre i consumi. Funziona su PC desktop e notebook collegati all’alimentazione di rete.

Se l’utente ha accesso al nuovo Bing, nel box di ricerca nella barra delle applicazioni è presente un pulsante che aprire il chatbot in Edge. La build include infine numerosi bug fix.