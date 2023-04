Bing Chat: novità per app mobile, Skype e SwiftKey

Microsoft ha annunciato molte novità per il suo chatbot, utilizzato da oltre 100 milioni di utenti al giorno. Gli utenti possono ora accedere alle funzionalità IA del nuovo Bing attraverso la tastiera SwiftKey, Skype e l’app Microsoft Start. Nell’app Bing è invece disponibile la declinazione maschile o femminile delle traduzioni. Bing Chat e Bing Image Creator possono essere usati direttamente nella barra laterale di Edge. L’ultima versione preliminare del browser consente di spostare la sidebar sul desktop di Windows 11.

Tante novità per il nuovo Bing

All’inizio del mese è stata annunciata l’integrazione di Bing Chat nell’app Swiftkey, ma solo in versione beta per Android. Microsoft ha ora rilasciato la versione finale per Android e iOS. Dopo aver installato l’aggiornamento, l’utente vedrà l’icona Bing sulla tastiera virtuale.

Toccando l’icona verranno mostrare tre modalità d’uso: Search, Chat e Tone. La prima permette di effettuare ricerche con Bing, senza aprire il browser. Questa modalità è accessibile a tutti. La seconda consente invece di avviare una conversazione con il chatbot, come nella versione web. L’ultima è simile a quella integrata in Copilot per Word e Outlook. È possibile scegliere uno stile per la conversazione con altri utenti: professionale, informale, educato o conciso. Chat e Tone richiedono un account Microsoft e l’invito al nuovo Bing.

La funzionalità di traduzione dell’app Bing offre ora alternative maschili e femminili, quando si traduce dall’inglese allo spagnolo, al francese o all’italiano, per promuovere l’inclusività ed evitare pregiudizi di genere. L’integrazione di Bing Chat in Skype è disponibile da fine febbraio. Ora solo una persona nella chat di gruppo deve avere accesso al chatbot.

Infine, il nuovo Bing è stato integrato nell’app Microsoft Start per Android e iOS (solo per gli utenti che hanno ricevuto l’invito). Una novità riguarda anche Edge. La versione Canary 114.0.1791.0 consente di staccare la barra laterale dalla finestra del browser e di fissarla lungo il lato destro del desktop di Windows 11.