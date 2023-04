Microsoft Edge: Image Creator disponibile per tutti

Come anticipato ieri, l’azienda di Redmond ha annunciato che Bing Image Creator è stato integrato nella barra laterale di Microsoft Edge per desktop. Questa non è l’unica novità di rilievo presente nella versione 112.0.1722.34 del browser. Gli utenti potranno usare anche Drop, la modifica delle immagini e miglioramenti per la modalità efficienza. Quest’ultima verrà presto inclusa nel nuovo hub Browser Essentials.

Image Creator in Microsoft Edge

Bing Image Creator è un altro servizio sviluppato in collaborazione con OpenAI. Il modello IA utilizzato è DALL-E 2, l’intelligenza artificiale che consente di generare immagini a partire da una descrizione testuale. Finora era accessibile a tutti tramite il sito web dedicato. Ora è disponibile nella barra laterale di Microsoft Edge. Il rollout avverrà in maniera graduale (al momento non è presente in Italia).

Per utilizzare Image Creator è sufficiente aprire la barra laterale e cliccare sull’icona corrispondente. Se non è presente può essere aggiunta cliccando sul pulsante +. Verrà quindi mostrato il box di testo in cui inserire la richiesta. Image Creator genera quattro immagini che possono essere scaricate, aggiunte ai documenti e condivise.

La seconda novità è Drop, accessibile sempre dalla barra laterale. Questa funzionalità permette di condividere messaggi, appunti, link e ogni tipo di file tra tutti i dispositivi associati allo stesso account Microsoft. È disponibile in Edge per Windows, macOS, Android e iOS.

Molto utile anche la funzionalità che consente di modificare le immagini direttamente all’interno del browser. È sufficiente cliccare la voce Modifica immagine nel menu contestuale per aprire l’editor in un’altra scheda. È possibile eseguire varie operazioni, tra cui ritaglio, regolazione (luminosità, contrasto, colore e altro), applicazione di filtri e disegno.

L’ultima novità è l’attivazione automatica della modalità efficienza, quando il livello della batteria del notebook è basso. Viene così limitato l’uso delle risorse e ridotto il consumo. Gli utenti iscritti ai canali Canary e Dev troveranno la funzionalità nel nuovo hub Browser Essentials (l’icona è nella barra degli strumenti), insieme a Schede in sospensione, SmartScreen e Performance Detector.