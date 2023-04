Microsoft Edge: Bing Image Creator nella sidebar

Bing Image Creator è stato integrato in Bing Chat due settimane fa. Il servizio, basato sul modello DALL-E 2 di OpenAI, che permette di generare immagini a partire da una descrizione testuale è accessibile a tutti anche da web. Microsoft ha avviato i test per inserire Image Creator nella barra laterale del browser Edge.

Bing Image Creator in Edge

Mikhail Parakhin, responsabile del gruppo Advertising and Web Services, ha comunicato su Twitter che Bing Image Creator sarà accessibile anche dalla barra laterale di Microsoft Edge. I test sono stati già avviati, probabilmente in una versione preliminare del browser disponibile per gli utenti Insider.

Come si può vedere nell’immagine condivisa da Parakhin, Bing Image Creator può essere attivato cliccando sull’icona corrispondente nella sidebar. Nella parte superiore c’è il campo in cui digitare la descrizione e il pulsante per avviare la creazione dell’immagine. Il dirigente di Microsoft mostra come si può sfruttare il servizio per generare un’immagine da inserire in Outlook.

We are trying this new tool on Edge sidebar: Bing Image Creator. The thesis is: generate the image and insert it right into whatever you happen to be editing. We have a pretty high usage bar for the icons there, if engagement is not stellar, we'll move it behind the plus sign. pic.twitter.com/ATRzUjae9y — Mikhail Parakhin (@MParakhin) April 5, 2023

In base ai feedback ricevuti, l’azienda di Redmond deciderà se aggiungere la funzionalità nella versione stabile del browser e se nascondere l’icona dietro il pulsante +. Per quanto riguarda invece Bing Chat, Parakhin ha comunicato la disponibilità della versione 98. Tra i miglioramenti c’è la riduzione dei casi in cui il chatbot si rifiuta di creare qualcosa (ad esempio la scrittura di codice).

Starting to ship Prompt v98 today: it is a two-stage process, by tomorrow you should see big reduction in the number of cases when Bing Chat refuses to create something (write code, for example). Then the second stage will be deployed, reducing disengagements. — Mikhail Parakhin (@MParakhin) April 5, 2023

Microsoft ha inoltre annunciato che Workspaces è accessibile in anteprima pubblica a partire dalla versione 111.0.1661.51 di Edge.

L’ultima novità è invece disponibile solo nel canale Canary del programma Insider. La versione preliminare di Edge include la nuova opzione Blocca per impedire la riproduzione automatica dei video.