Bing Chat: riepilogo delle novità settimanali

Microsoft ha pubblicato un nuovo post sul blog ufficiale per elencare le novità più recenti di Bing Chat, ovvero quelle introdotte a partire dal 24 marzo. Due di esse sono già note: incremento del numero di turni (domanda/risposta) e supporto per immagini e video. L’azienda di Redmond ha inoltre migliorato le risposte relative a domande su luoghi nelle vicinanze. Quattro novità sono invece riservate al browser Edge.

Bing Chat: novità e miglioramenti

Per evitare risposte sbagliate (allucinazioni), Microsoft aveva bloccato le conversazioni troppo lunghe, inserendo i limiti di 5 turni a sessione e 50 al giorno. Grazie ai miglioramenti apportati al modello IA, i limiti sono stati gradualmente aumentati. Ora gli utenti possono sfruttare un massimo di 20 turni per sessione e 200 al giorno.

Con l’arrivo di GPT-4 è stato introdotto il supporto per immagini e video. Gli utenti possono quindi chiedere al chatbot di mostrare contenuti multimediali. Nella risposta è presente un pulsante che porta alla corrispondente sezione di Bing.

L’ultima novità viene definita “Local Grounding”. In seguito ai feedback ricevuti, Microsoft ha migliorato le risposte relative a luoghi o persone nelle vicinanze, come un parco, un negozio o un dottore.

Per quanto riguarda l’integrazione di Bing Chat nella sidebar di Edge, l’azienda di Redmond ha migliorato la funzionalità che permette di creare riassunti di pagine e documenti di grandi dimensioni. È stato aggiunto il supporto per Bing Image Creator (modalità Creativa), velocizzato il caricamento e risolto il bug che causava il reset della conversazione quando il browser è in esecuzione per lungo tempo. Anche se non indicato, da alcuni giorni sono visibili anche le inserzioni pubblicitarie.