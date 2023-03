Bing Chat: Microsoft testa 200 sessioni giornaliere

Dal momento del suo lancio, Bing Chat è stato soggetto più volte a ridimensionamenti vari da parte di Microsoft al fine di poter garantire agli utenti una corretta fruizione del servizio, inizialmente con l’applicazione di misure restrittive e successivamente con un graduale innalzamento dei limiti. Proprio a tal proposito, nel corso delle ultime ore sono state apportate nuove modifiche.

Bing Chat: nuovi limiti in test

Il colosso di Redmond, infatti, ha deciso di portare il limite delle sessioni giornaliere previste per Bing Chat a 200 e di aumentare a 20 quello relativo alle richieste per sessione. A comunicarlo è stato Michael Schechter, VP del team di crescita e distribuzione di Bing, mediante la pubblicazione di un apposito post su Twitter.

Da tenere però presente che attualmente si tratterebbe di un test e che questo potrebbe essere solo temporaneo nel caso in cui Microsoft valutasse che non sia il caso di continuare a mantenere la suddetta impostazione, per cui si potrebbe tornare in qualunque momento ai precedenti limiti di 150 sessioni e 15 richieste.

Ricordiamo che Inizialmente si è scelto di scendere a 50 sessioni massime, per poi salire a 60 e a 100, successivamente a 120 e in tempi recenti addirittura a 150, appunto.

Che possa esservi una retrocessione appare tuttavia assai improbabile, a meno che non accada qualcosa di piuttosto drastico. Il vero quesito, però, rimane quello del quando Microsoft deciderà finalmente di concedere sessioni illimitate per Bing Chat. Al momento non è noto, ma la speranza è quella che ciò possa verificarsi quanto prima per poter sperimentare a tutto tondo le capacità del servizio.