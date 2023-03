Bing Chat: Microsoft aumenta ancora le chat giornaliere

A pochi giorni dall’aumento delle sessioni giornaliere su Bing Chat a quota 120, Microsoft annuncia un loro ulteriore incremento per la gioia di tutti coloro che stanno utilizzando attivamente il chatbot sviluppato da OpenAI, divertendosi tra mille richieste.

Dopo l’aumento della scorsa settimana, il Corporate Vice President e Consumer Chief Marketing Officer di Microsoft, Yusuf Mehdi, ha confermato tramite Twitter che da questi giorni il limite di turni per gli utenti prima di dover aggiornare la conversazione sale a 15, mentre il limite di sessioni giornaliere attive è stato portato da 120 a 150.

Two updates: Bing Chat limits moving to 15 /150.

Testing an optimization on “Balanced” mode to significantly improve perf resulting in shorter, quicker responses. Precise & Creative modes remain unchanged providing a diversity of experiences.

Let us know what you think.

— Yusuf Mehdi (@yusuf_i_mehdi) March 13, 2023