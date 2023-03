Bing Chat: Microsoft porta a 120 le chat giornaliere

Microsoft continua a ottimizzare il funzionamento di Bing Chat, andando a modificare nuovamente il numero massimo di sessioni chat giornaliere che il suo servizio basato sull’intelligenza artificiale di ChatGPT è in grado di sostenere per funzionare correttamente.

Bing Chat: nuovo limite giornaliero di 120 turni

Mikhail Parakhin, il responsabile della pubblicità e dei servizi Web di Microsoft, ha infatti pubblicato un tweet nel quale spiega che è stato applicato un nuovo limite giornaliero che risulta essere meno rigoroso, di 120 turni.

Ricordiamo che Microsoft ha scelto di imporre dei limiti in seguito al verificarsi di episodi in cui Bing Chat iniziava a restituire risposte “strane” quando messo eccessivamente sotto sforzo da parte degli utenti. Inizialmente le sessioni di chat giornaliere massime erano state limitate a 50, poi a 60 e successivamente a 100.

Alla messa online dell’annuncio sono seguite tutta una serie di domande poste dagli utenti desiderosi di saperne di più. Più precisamente, sono stati chiesti i dettagli sulla lunghezza dei documenti che Bing Chat è in grado di elaborare e se sono previsti cambiamenti in positivo per il futuro. Il responsabile di Microsoft ha fatto sapere che si tratta di aspetti al vaglio e che ben presto saranno forniti maggiori dettagli.

È stato altresì chiesto se il colosso di Redmond stesse valutando l’introduzione su Bing Chat di capacità di comprensione delle sorgenti audio e video, ad esempio per poter elaborare risposte basate sull’ascolto di un filmato oppure di un podcast, ma per il momento Parakhin ha evitato di sbilanciarsi, dichiarando solo che attualmente il chatbot non è dotato di capacità del genere e non è in grado di processare segnali audio.