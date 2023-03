Nuovo Bing: novità e fix nell'ultimo aggiornamento

Microsoft ha pubblicato un nuovo post sul blog ufficiale che riassume tutte le novità per Bing annunciate nell’ultima settimana. Le due più importanti riguardano il motore di ricerca: Knowledge Cards 2.0 e Stories. La prima funzionalità era già disponibile, ma ora è stata potenziata con l’intelligenza artificiale. L’azienda di Redmond ha introdotto anche tre miglioramenti per il chatbot. Mikhail Parakhin, responsabile del gruppo Advertising and Web Services, ha comunicato la disponibilità di Image Creator e promesso l’arrivo della cronologia delle conversazioni.

Knowledge Cards 2.0, Stories e Image Creator

Le cosiddette “carte della conoscenza” sono le schede che vengono mostrate alla destra dei risultati di ricerca. Le Knowledge Cards 2.0 sfruttano ora l’intelligenza artificiale generativa per mostrare altri contenuti utili, come infografiche, tabelle e timeline (ad esempio quelle relative alla storia di una città).

Le Stories sono invece brevi presentazioni multimediali con testo, immagini, audio e video che vengono mostrate nella parte superiore della pagina dei risultati di ricerca. Sono disponibili per tutti gli utenti Bing in italiano, inglese, francese, giapponese, tedesco, spagnolo, russo, olandese, portoghese, polacco e arabo, ma non sono visualizzate per ogni query.

Microsoft ha infine corretto tre bug. È stata semplificata l’operazione di copia del testo della chat in Bing per iOS, migliorata la rilevazione delle voce nelle app mobile e risolto il problema che causava l’attivazione di una chat con le query di ricerca quando si scorreva verso l’alto.

Mikhail Parakhin ha promesso l’arrivo della cronologia delle conversazioni, una delle funzionalità più richieste. Da ieri è invece disponibile il tool Image Creator nella modalità Creativa di Bing Chat.