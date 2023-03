Bing Chat: condivisione delle risposte e altre novità

Alcune novità erano state annunciate da Yusuf Mehdi, Corporate Vice President & Consumer Chief Marketing Officer di Microsoft. L’azienda di Redmond ha svelato i dettagli delle altre funzionalità che gli utenti possono testare con Bing Chat. Una di esse è la possibilità di condividere le risposte del chatbot. Un aggiornamento riguarda anche l’integrazione in Skype.

Bing Chat: condivisione e altri miglioramenti

Il nuovo post sul blog ufficiale elenca le novità rispetto al 9 marzo. Tre di esse sono già state svelate da Microsoft nei giorni scorsi. Nella versione 111.0.1661.41 di Microsoft Edge è stata aggiunta l’icona del nuovo Bing in alto a destra. Mantenendo il puntatore del mouse sull’icona viene aperta la barra laterale, mentre con un clic si apre Discover (Individua), in cui è possibile avviare una conversazione con il chatbot basato sul modello GPT-4 di OpenAI (in alcuni paesi è stata rimossa la lista di attesa).

Da alcuni giorni è stato inoltre incrementato da 10 a 15 il numero massimo di turni (coppia domanda/risposta) per ogni conversazione. Il numero massimo di turni giornalieri è stato aumentato da 120 a 150. Microsoft ha apportato alcune ottimizzazioni alla modalità Bilanciata in modo da avere risposte più brevi e più veloci. Nessun cambiamento per le altre due modalità (Creativa e Precisa).

L’azienda di Redmond ha aggiunto anche la funzionalità che consente di condividere le risposte del chatbot su Facebook, Twitter, WhatsApp e Pinterest. È inoltre possibile usare il link persistente per inserire la risposta nella conversazione avviata da un altro utente.