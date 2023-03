Bing Image Creator, il test: le immagini create dall'IA

Da oggi è operativo Bing Image Creator, il nuovo strumento di Microsoft che permette a tutti di ottenere in modo semplice e veloce immagini create dall’intelligenza artificiale. Del lancio e della tecnologia DALL-E 2 su cui poggia il sistema abbiamo scritto in un articolo dedicato, qui lo sottoponiamo a una prima prova, così da poterne valutare subito le potenzialità.

10 immagini create dall’IA di Bing Image Creator

Durante il test, abbiamo inviato al sistema 10 descrizioni testuali, per ognuna delle quali sono state create quattro illustrazioni. Al momento accetta solo input in lingua inglese, ma non fatichiamo a immaginare che il supporto alla nostra lingua possa essere implementato già a stretto giro. Eccole, da quella più semplice e sintetica a quelle più complesse ed elaborate.

keyboard on a tree

a blue apple in a basket of red lemons

a cat running with a dog on an island

visual representation of music, different styles

an old man looking at a child, in the distance, waving to him, art style

a man and a woman on an unexplored planet, looking at the horizon where two suns rise, artistic style

italy national soccer team cheering after winning the 2026 world cup, in the final against germany, futuristic style

a young girl looks in the mirror and discovers that, behind her, a person disguised as a huge cat is hiding, digital art

a metal band during a concert in a forest, performing for an audience of colorful puppets

the game over screen of a fighting game, shown to two friends playing in a small room on a summer afternoon, vintage style

Tutte le immagini create dall’intelligenza artificiale di Bing Image Creator possono essere scaricate in formato JPEG a risoluzione 1024×1024 pixel e liberamente condivise. Per mettere subito alla prova il sistema non bisogna far altro che collegarsi alla pagina dedicata, non ci sono liste d’attesa né abbonamenti da sottoscrivere. È possibile farlo da qualsiasi browser (non solo da Edge).

Il suggerimento di Microsoft è quello di utilizzare descrizioni così formate: “aggettivo” + “sostantivo” + “verbo” + “stile”, ad esempio “fuzzy creature wearing sunglasses, digital art”. Tutte le altre informazioni a proposito del servizio sono consultabili nella pagine del supporto ufficiale.