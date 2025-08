Sydney Sweeney, Donald Trump e i post eliminati

È quantomeno bizzarro quanto è accaduto sul profilo Truth di Donald Trump, impegnato in questi giorni tra la definizione del progetto Golden Dome e le strette di mano per gli accordi commerciali internazionali. Truth, lo ricordiamo, è la piattaforma social da lui stesso controllata attraverso TMTG (Trump Media & Technology Group), dopo essere stato escluso da Facebook e Twitter per aver appoggiato l’assalto al Campidoglio. Nel giro di poche ore, il Presidente USA ha condiviso ed eliminato diversi post dedicati a Sydney Sweeney e Taylor Swift.

I post di Donald Trump su Sydney Sweeney e Taylor Swift

Il motivo delle molteplici cancellazioni è da ricercare nella volontà di far scomparire gli errori contenuti nelle pubblicazioni precedenti. Insomma, refusi forse dettati dalla fretta. Lo screenshot qui sotto ne è una dimostrazione: nella prima revisione si legge Sidney al posto di Sydney e Bud Lite invece di Bud Light.

Il riferimento è allo spot American Eagle visibile qui sotto, interpretato dall’attrice di C’era una volta a… Hollywood e The White Lotus, in cui si fa leva sul gioco di parole jeans-genes (in inglese si pronunciano allo stesso modo) per promuovere i prodotti del marchio. Una pubblicità finita nell’occhio del ciclone, da qualcuno ritenuta riconducibile alla propaganda dell’eugenetica. Un argomento che non affronteremo su queste pagine.