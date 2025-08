Golden Dome, la cupola d'oro degli USA: primo test entro il 2028

La traduzione letterale è cupola d’oro . Il Golden Dome è un vecchio pallino di Donald Trump, tornato in auge dopo la sua rielezione alla Casa Bianca e che il tycoon ha intenzione di trasformare in un asso nella manica per il partito repubblicano in vista delle elezioni del novembre 2028. Di cosa si tratta? Un sistema di difesa missilistica pensato per proteggere gli Stati Uniti utilizzando un mix di tecnologie differenti.

Il progetto Golden Dome voluto da Trump

CNN cita due fonti ritenute a conoscenza del progetto, ma per ovvie ragioni rimaste anonime. La Missile Defense Agency, parte del Pentagono, avrebbe già pianificato il primo test FTI-X. L’acronimo si legge per esteso Flight Test Integrated e indica l’impiego di sensori e armamenti che collaboreranno agendo anche su più obiettivi simultaneamente.

Nel mese di maggio, il presidente USA ha dichiarato che una volta completamente costruito, il Golden Dome sarà in grado di intercettare i missili anche se lanciati da altre parti del mondo . Per farlo avrà bisogno anzitutto di una tecnologia satellitare avanzata. È qui che potrebbe entrare (rientrare) in gioco l’ex amico e collaboratore Elon Musk, con la sua SpaceX. Le voci di corridoio fanno riferimento a dozzine di società già interessate all’iniziativa, incluse Anduril e Palantir.

Quanto costerà Golden Dome alle tasche degli americani? Alcune stime fanno riferimento a centinaia di miliardi di dollari. Al momento ne sono stati previsti 25.

Il primo riferimento concreto al progetto risale al gennaio 2025, quando Trump ha firmato un ordine esecutivo chiedendo al Pentagono di sviluppare Iron Dome (cupola di ferro). Il nome sarebbe poi stato cambiato dallo stesso presidente e dagli altri sostenitori dell’idea, forse dopo essersi accorti che era già stato utilizzato da Israele per una tecnologia del tutto simile. È attivo dal 2011 e di recente è stato impiegato per contrastare gli attacchi provenienti dall’Iran.