Windows 11, ultimo Patch Tuesday introduce pubblicità su Start: come toglierle

A fine marzo 2023 Microsoft ha distribuito l’aggiornamento opzionale KB5023778 su Windows 11 introducendo una novità non molto gradita dai tester, ovvero delle promozioni all’interno del menu Start con l’intento di pubblicizzare alcuni servizi offerti dalla stessa società di Redmond. Ad esempio, tra i suggerimenti offerti da quest’ultima si parla dell’utilizzo di OneDrive per effettuare il backup dei file e proteggere il computer.

Ebbene, con l’ultimo Patch Tuesday di aprile 2023 sembra proprio che questa novità sia approdata stabilmente: oltre a risolvere ben 97 vulnerabilità di sicurezza, pertanto, l’update obbligatorio KB5025239 attiva delle notifiche pubblicitarie che potrebbero rivelarsi fastidiose. Esiste un modo per risolverle? Certo, e ve lo illustreremo di seguito.

Come togliere le notifiche “pubblicità” su Windows 11

Fortunatamente, al momento della scrittura della notizia gli utenti che hanno notato l’effettiva presenza di tali notifiche sono pochi; tuttavia, si teme che si tratti di un rilascio graduale su scala globale. Per questa ragione, alla prima visualizzazione di tali promozioni per servizi come OneDrive molti potrebbero cercare il modo per rimuoverle.

Il rimedio è in realtà elementare da trovare e attivare. Anzitutto, bisogna recarsi nelle Impostazioni su Windows 11 e visitare la sezione “Personalizzazione”. Al suo interno, dunque, basta cliccare sul riquadro ‘Start” per accedere alla opzione relativa nello specifico alle notifiche in questione. Dopo averla disattivata, il sistema operativo non mostrerà più i fastidiosi messaggi.

Non è chiaro se Microsoft in futuro renderà tali promozioni più diffuse all’interno delle schermate di Windows 11, tantomeno se riguarderanno ulteriori servizi. Considerata la spinta di Satya Nadella e soci sull’intelligenza artificiale, magari queste notifiche riguarderanno proprio Bing Chat o altre soluzioni potenziate da IA.