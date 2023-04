Windows 11, arriva Patch Tuesday aprile 2023: risolte 97 falle di sicurezza

Con l’avvio di un altro mese Microsoft provvede, come da prassi, a rilasciare la patch cumulativa obbligatoria per Windows 11 e Windows 10. Giusto in queste ore la società di Redmond ha reso disponibile l’aggiornamento KB5025239 per Windows 11 versione 22H2, con il quale ha corretto ben 97 vulnerabilità di sicurezza e introdotto 25 novità tra modifiche, migliorie al sistema e correzioni di bug di vario genere.

Il Patch Tuesday di aprile 2023 per Windows 11

Gli utenti in possesso di un computer, desktop o laptop, con Windows 11 installato potranno accedere all’update recandosi su Impostazioni > Windows Update e facendo clic su “Verifica aggiornamenti”. Nella maggior parte dei casi, però, l’aggiornamento verrà avviato automaticamente all’avvio del sistema operativo, per poi richiedere il riavvio al fine di completare l’installazione.

Stando al changelog riportato dai colleghi di Bleeping Computer, il Patch Tuesday di questo mese per Windows 11 comprende il fix per una vulnerabilità Zero-Day particolarmente pericolosa – fortunatamente non sfruttata dai malintenzionati – e altre 96 falle di sicurezza che, per la maggior parte, consentono l’esecuzione di codice infetto da remoto senza che l’utente vittima lo noti.

Tra le modifiche più importanti notiamo dunque nuove notifiche al menu Start per un numero limitato di utenti; un fix per le stampanti USB identificate da Windows 11 come dispositivi multimediali; un cambio ai colori della casella di ricerca nella taskbar; e la disponibilità di Windows Local Administrator Password Solution (LAPS).

Non sono ancora stati risolti, invece, tre disguidi tecnici che impediscono ai pacchetti di provisioning di funzionare come previsto, riducono la velocità di copia per i file di grandi dimensioni e danno problemi di avvio all’OS se si usano app di personalizzazione dell’interfaccia utente di terze parti.