Windows 11, novità in arrivo per la cattura degli screenshot

Parallelamente alle novità in arrivo per Alt + Tab su Windows 11, gli sviluppatori di casa Microsoft stanno lavorando su altre modifiche per alcuni pulsanti della tastiera, ergo per l’utilizzo di certe funzionalità. Questa volta nel mirino del colosso di Redmond si trova il pulsante Print Screen, altrimenti detto PrtScn o, su certe tastiere italiane, Stampa: nell’ultimo aggiornamento della Preview di Windows 11, infatti, il funzionamento è cambiato leggermente.

Cambiano gli screenshot su Windows 11

Grazie agli attenti colleghi di Windows Latest ora sappiamo che nelle build 22621.1546 e 22624.1546 disponibili da qualche giorno nel canale Beta la pressione del pulsante sopra citato porterà all’apertura dello Snipping Tool anziché all’acquisizione diretta di uno screenshot.

Le nostre abitudini alla pressione del pulsante Stampa sono quindi destinate a cambiare: premendolo non si acquisirà più un’istantanea dell’intero schermo, da portare poi su Paint per procedere con i tagli e le modifiche del caso. Al suo posto, Windows 11 aprirà lo strumento di cattura introdotto proprio con questo sistema operativo, consentendo la cattura di una porzione dello schermo, dell’intero contenuto del display o persino la registrazione di video.

L’aggiornamento KB5025310 e il prossimo Patch Tuesday dovrebbero rendere questo comportamento predefinito per tutti. Se però non volete cambiare le vostre abitudini, allora potrete ritornare alle impostazioni originali tramite Impostazioni > Accessibilità > Tastiera. All’interno di questa scheda si troverà quindi una voce dedicata con la quale esprimere la propria preferenza.

Sempre a proposito di Windows 11, ecco tre funzionalità della taskbar che potrebbero servirvi.