Windows 11: disponibile la prima versione di Dev Home

Una delle novità annunciate da Microsoft durante la conferenza Build 2023 è Dev Home. Si tratta di una sezione dedicata che permette agli sviluppatori di configurare il computer, monitorare le informazioni di sistema e gestire i progetti. L’azienda di Redmond ha rilasciato la prima versione preliminare che può essere scaricata e installata da Microsoft Store o GitHub.

Dev Home in Windows 11

Microsoft ha sviluppato Dev Home per semplificare la creazione di un ambiente di sviluppo, utilizzando tool open source. Grazie alle estensioni, gli sviluppatori possono accedere ai repository più popolari. Inizialmente è disponibile l’estensione che consente di collegare l’account GitHub e quindi di integrare GitHub nel desktop. L’estensione fornisce anche suggerimenti per la configurazione e widget per la dashboard.

Nelle prossime settimane saranno disponibili anche le estensioni Azure DevOps (ADO) e Microsoft Game Development Kit (GDK) che consentirà di creare un ambiente di sviluppo per il gaming. Oltre a quello di GitHub, la dashboard può contenere altri widget, ad esempio quello che mostra le informazioni sull’uso di memoria, CPU, GPU e rete.

La funzionalità più importante è quella che permette di configurare il computer e creare un ambiente di sviluppo personalizzato. È possibile scegliere i repository di GitHub da clonare e le applicazioni da installare. Si tratta in pratica di un’interfaccia grafica per il tool WinGet.

Dev Home consente infine di creare un Dev Drive, un volume di storage con ReFS (Resilient File System) che offre prestazioni superiori a NTFS e l’accesso alla Performance Mode di Microsoft Defender. Al momento questa funzionalità è riservata agli Insider che usano la build 23466.