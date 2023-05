Windows 11: molte novità nella build 23466

Microsoft ha annunciato la disponibilità della build 23466 di Windows 11 per gli iscritti al canale Dev del programma Insider. La nuova versione preliminare del sistema operativo include alcune novità mostrate durante la conferenza Build 2023, tra cui Dev Drive e la funzionalità che consente di ripristinare un backup sul nuovo PC. Non è ancora presente il supporto nativo per gli archivi compressi.

Windows 11 build 23466: principali novità

Per facilitare il lavoro degli sviluppatori è stata aggiunta a Windows 11 la nuova sezione Dev Home che sfrutta WinGet per installare app, tool e package necessari (anche da GitHub). Dev Drive, incluso nella build 23466, è un volume di storage basato sul Resilient File System (ReFS) che offre prestazioni e sicurezza superiori.

Lo sviluppatore può creare un Dev Drive nello spazio libero del disco oppure uno storage virtuale VHD/VHDX tramite l’opzione presente in Impostazioni > Sistema > Archiviazione > Dischi e volumi o tramite linea di comando. Un Dev Drive deve avere una dimensione minima di 50 GB, mentre il PC deve avere almeno 8 GB di RAM

Utilizzando l’app Windows Backup è possibile creare un backup di app, cartelle, impostazioni e credenziali. L’utente può quindi ripristinare velocemente il backup su un nuovo PC, effettuando l’accesso con lo stesso account Microsoft. La funzionalità può essere sfruttata con un’installazione pulita, una macchina virtuale o il reset dell’attuale PC.

Microsoft ha inoltre migliorato alcune funzionalità esistenti. È possibile disattivare la modalità combinata per le finestre nella barra delle applicazioni, in modo da avere finestre singole con la corrispondente etichetta. L’azienda di Redmond ha inoltre aggiornato il design delle finestre di dialogo per il firewall nell’app Sicurezza di Windows e aggiunto un’opzione per visualizzare la chiave della rete WiFi.

Come detto, la build 23466 non include il supporto per gli archivi compressi (zip, tar, 7-zip, rar e gz). Verrà probabilmente aggiunto in una futura versione insieme all’opzione che consente di forzare la chiusura delle app dalla barra delle applicazioni, senza aprire il Task Manager (Gestione attività).