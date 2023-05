Build 2023: tutte le novità annunciate da Microsoft

Ieri è iniziata la conferenza Build 2023 di Microsoft. Come previsto, il keynote del CEO Satya Nadella e quasi tutti gli altri interventi hanno avuto come argomento comune l’intelligenza artificiale generativa. I modelli IA sviluppati in collaborazione con OpenAI verranno utilizzati in ogni prodotto dell’azienda di Redmond, incluso Windows 11. Le novità in arrivo sono basate sui concetti di copilot e plugin.

Invasione di copilot e plugin

Un copilot è un’applicazione che usa i cosiddetti LLM (Large Language Model (LLM), come GPT-4, per aiutare gli utenti nell’esecuzione di attività complesse. Microsoft ha introdotto il concetto di copilot quasi due anni fa con GitHub Copilot, un tool che assiste gli sviluppatori nella scrittura del codice. I plugin sono invece tool che consentono di aggiungere funzionalità ai sistemi IA attraverso l’uso delle API di altri software e servizi per offrire informazioni in tempo reale.

Durante la prima giornata della Build 2023 è stata annunciata l’integrazione tra copilot e plugin per diversi prodotti. Gli sviluppatori possono creare plugin che funzionano con ChatGPT, Bing, Dynamics 365 Copilot e Microsoft 365 Copilot. Bing, che diventerà il motore di ricerca predefinito di ChatGPT (inizialmente solo per la versione Plus), supporterà i plugin.

Gli sviluppatori potranno usare i plugin per integrare app e servizi in Microsoft 365 Copilot. Ci saranno tre tipi di plugin: ChatGPT, estensioni per Microsoft Teams e connettori per Microsoft Power Platform. Microsoft 365 Copilot sarà integrato anche in Edge.

Le ultime importanti novità riguardano Windows 11. Gli utenti potranno accedere all’assistente Windows Copilot (in anteprima dal mese di giugno) che sfrutta Bing Chat insieme ai suoi plugin e quelli di terze parti. Sarà sufficiente un clic sul pulsante nella barra delle applicazioni per aprire il copilot lungo il lato destro dello schermo.

Infine, nel Microsoft Store ci sarà la nuova sezione AI Hub con le migliori app IA. Gli sviluppatori potranno utilizzare tool per generare i tag di ricerca per le app, mentre gli utenti vedranno un riassunto delle recensioni generato dall’intelligenza artificiale.