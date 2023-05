Build 2023: Microsoft annuncia Edge for Business

Microsoft vuol rendere Edge il browser perfetto per il business: una volontà ribadita, per l’ennesima volta, dal palco dell’evento Build 2023. Non stupisce dunque che siano in arrivo parecchie novità rivolte al software, alcune delle quali realizzate sulla base delle potenzialità dell’intelligenza artificiale.

Quest’anno, a Build, stiamo alzando l’asticella per quanto riguarda ciò che un browser può e dovrebbe fare nel mondo digitale di oggi, per aiutare voi, il vostro business, i siti e le Web App che create, ad rimanere all’avanguardia.

Le novità per Edge annunciate a Build 2023

È stata annunciata l’integrazione nativa di Microsoft 365 Copilot, al momento in fase di test privato, accessibile in anteprima da un gruppo limitato di utenti. I vantaggi sono da ricercare in un accesso più immediato ed efficiente a modelli linguistici avanzati, alle applicazioni che compongono la suite e alle informazioni del Microsoft Graph come quelli inerenti a calendario, email, chat, documenti e altro. Un esempio? È possibile chiedere Dì al mio team come abbiamo aggiornato la strategia di prodotto oggi e l’assistente creerà da sé una nota tenendo in considerazione quanto stabilito nella riunione. Il tutto, ovviamente, attraverso l’interfaccia di una chat.

A tal proposito, debutta anche il supporto ai plugin per Microsoft 365 Copilot. Il gruppo di Redmond ha scelto di adottare lo stesso standard definito da OpenAI per quelli destinati a ChatGPT, nel nome dell’interoperabilità.

A tutto questo si aggiungono alcuni ritocchi all’interfaccia di Edge, con l’obiettivo di renderla più coerente a quella di Windows 11, con angoli arrotondati, sfondi traslucidi e animazioni fluide. Anche l’immagine del profilo cambia posizione.

Microsoft Edge for Business, il browser per il lavoro

Microsoft Edge for Business può essere descritto come una nuova esperienza, più che come un nuovo browser, strutturata in modo da ottimizzare il software esistente per meglio rispondere alle esigenze dei professionisti. Come? Attraverso una serie di interventi su elementi visivi, icone, controlli dedicati relativi alla sicurezza e funzionalità espressamente dedicate alla produttività.

Stando a quanto dichiara il gruppo di Redmond, la novità risolve un problema nato con la diffusione del lavoro ibrido, quello relativo alla necessità di separare attività lavorativa e personale per chi le svolge entrambe dallo stesso dispositivo. Lo switch avverrà in automatico, in base al sito aperto, così da mantenere ben separate la cronologia di navigazione e i dati generati o elaborati, a tutela della privacy e della sicurezza delle informazioni.

Edge for Business debutta oggi in anteprima e sarà disponibile per tutti entro i prossimi mesi. A caratterizzarlo sarà una nuova icona (visibile qui sotto a destra).

Non è tutto: la funzionalità Workspaces svelata in ottobre (tutti i dettagli) sarà accessibile da tutti entro i prossimi mesi, non appena sarà conclusa la fase di test in anteprima. Altre novità per il browser riguardano il miglioramento delle modalità di accesso alle risorse aziendali attraverso le versioni mobile, un supporto ottimizzato all’utilizzo delle Progressive Web App nella sidebar e altre più specifiche per la community di sviluppatori.