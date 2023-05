Microsoft 365 Copilot: anteprima a pagamento e novità

Microsoft 365 Copilot è stato annunciato circa due mesi fa, ma l’assistente digitale basato sul GPT-4 era accessibile solo per 20 clienti selezionati. L’azienda di Redmond ha comunicato che la disponibilità è stata estesa a 600 clienti nel mondo attraverso il programma Early Access (invito a pagamento). È possibile inoltre testare nuove funzionalità in varie app e servizi della suite di produttività.

Accesso a pagamento e novità

Il programma Early Access consente ad un numero maggiore di aziende di accedere a Microsoft 365 Copilot e quindi di migliorare il modello IA attraverso i feedback. Per avere questo privilegio è necessario pagare una ignota somma di denaro. Semantic Index for Copilot è invece la nuova funzionalità che permette di creare una “mappa” di dati e clienti. Se viene chiesto di trovare un report delle vendite, l’assistente individua il documento, indicando l’autore e il software utilizzato. È disponibile solo per gli abbonati a Microsoft 365 E3/E5.

Microsoft ha introdotto anche miglioramenti per i Copilot di varie applicazioni. Copilot per Whiteboard consente di generare idee e organizzarle in temi, creare design e ottenere riassunti, usando il linguaggio naturale. Copilot per PowerPoint sfrutta invece il modello DALL-E di OpenAI (usato anche da Bing Image Creator) per generare immagini da inserire nelle presentazioni. È possibile inoltre ottimizzare il testo, ad esempio cambiando un paragrafo in elenco puntato o viceversa.

Grazie a Copilot per Outlook è possibile scrivere email utilizzando il tono appropriato. Copilot per OneNote genera idee, crea liste, organizza il contenuto, modifica la formattazione e crea riassunti con elenco puntato. Microsoft non ha comunicato quando l’assistente digitale sarà disponibile a tutti (o almeno in beta pubblica).