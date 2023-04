Microsoft annuncia Copilot per OneNote

Microsoft aveva annunciato a metà marzo l’integrazione del chatbot basato su GPT-4 nelle applicazioni della suite di produttività. Nel comunicato stampa ci sono riferimenti a Word, Excel, PowerPoint, Outlook e Teams. L’azienda di Redmond ha ora svelato che Copilot è disponibile anche in OneNote.

Anche OneNote ha il suo “copilota”

Microsoft 365 Copilot combina la potenza dei LLM (Large Language Models) con i dati di Microsoft Graph (appunti, calendari, email, chat, documenti, meeting e altri) e le app della suite di produttività. Copilot permette di velocizzare l’esecuzione di operazioni comuni, miglioramento la produttività.

Grazie all’integrazione della funzionalità in OneNote è possibile generare idee, creare liste e organizzare le informazioni, semplicemente digitando una descrizione in linguaggio naturale nel campo dedicato. L’utente può anche modificare il testo esistente, creare un sommario e aggiungere contenuti multimediali.

Le possibilità offerte da Microsoft 365 Copilot sono praticamente infinite. L’azienda di Redmond sottolinea però il suo approccio responsabile all’intelligenza artificiale basato su sei principi: correttezza, inclusività, sicurezza, affidabilità, responsabilità e trasparenza.

Per quanto riguarda Microsoft 365 è stato annunciato un gradito ritorno. Con l’adozione del design Fluent è stata nascosta la barra di accesso rapido nelle applicazioni della suite. A partire dalla versione 2305 (build 16403.20000), gli utenti troveranno nuovamente i comandi Salva, Annulla e Ripeti nella barra del titolo (in alto a sinistra), accanto allo switch per il salvataggio automatico. È possibile anche personalizzare la barra di accesso rapido, scegliendo i comandi da un menu.