Microsoft 365 Copilot: prime immagini in Word

Microsoft 365 Copilot è la più recente implementazione di GPT-4. Alcuni clienti enterprise dell’azienda di Redmond possono testare il servizio che combina la potenza dei modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) con i dati presenti in Microsoft Graph e le app della suite di produttività. Windows Latest ha avuto accesso a Copilot per Word.

Copilot per Word: funzionalità

Ogni app Microsoft 365 (Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Teams) avrà il suo “copilota” che consentirà di eseguire specifiche operazioni. Quello più utilizzato sarà certamente Copilot per Word. Una prima versione preliminare è inclusa nell’ultima build del software rilasciata nel canale Beta del programma Insider.

Per utilizzare Copilot per Word è sufficiente cliccare sull’icona Copilot nella Ribbon. Viene quindi aperto una pannello laterale a destra con un campo in cui inserire la richiesta testuale. Il copilota può suggerire o riscrivere i contenuti, cercare l’immagine giusta, effettuare la formattazione e generare un sommario. In alcuni casi viene mostrato un messaggio di errore perché l’intelligenza artificiale non comprende la richiesta.

L’utente può utilizzare Copilot per Word anche per scrivere un documento basato sui dati prelevati da un altro documento, riscrivere solo alcuni paragrafi o cambiare lo stile di scrittura. È possibile inoltre creare slide PowerPoint basate sul contenuto dell’intero documento o solo sul sommario.

Rimanendo in tema, Mikhail Parakhin, capo del gruppo Advertising and Web Services di Microsoft, ha comunicato che Bing Chat può ora mostrare le formule matematiche con una migliore formattazione.

If you are a lucky 10%er (like me :-)), you might see math actually formatted nicely. Coming soon to Bing Chat near you: pic.twitter.com/IMFXPEqTt2 — Mikhail Parakhin (@MParakhin) March 29, 2023

In futuro è previsto il supporto per la cronologia delle conversazioni, come in ChatGPT.