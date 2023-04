Come attivare Copilot IA in Microsoft Word

L’azienda di Redmond ha annunciato l’integrazione di GPT-4 nelle applicazioni di Microsoft 365 attraverso Copilot. La funzionalità è accessibile solo ad alcuni clienti enterprise da fine marzo. L’utente Xeno ha scoperto che tutti possono attivare il Copilot in Word tramite una modifica del registro di Windows.

Copilot nascosto in Microsoft Word

Copilot sarà disponibile in tutte le applicazioni di Microsoft 365. I primi test sono stati avviati in Word solo per alcune aziende selezionate. È possibile sfruttare l’intelligenza artificiale per scrivere i contenuti, cercare l’immagine giusta, effettuare la formattazione e generare un sommario. Il “copilota” consente inoltre di scrivere un documento basato sui dati prelevati da un altro documento, riscrivere solo alcuni paragrafi o cambiare lo stile di scrittura.

La funzionalità è presente nella build preliminare 16.0.16325.2000 di Microsoft Word, ma è nascosta. Innanzitutto è necessario effettuare l’iscrizione al canale Beta del programma Office Insider attraverso la specifica opzione presente nel software. Al successivo riavvio deve quindi essere scaricata l’ultima versione preliminare. Serve inoltre un abbonamento a Microsoft 365 Personal o Family.

Questi sono i passi da seguire per attivare Copilot in Word:

Cliccare sul menu Start di Windows 11 e digitare “regedit“

Cliccare sul primo risultato della ricerca per aprire il registro

Individuare il percorso HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\16.0\Common\ExperimentConfigs\ExternalFeatureOverrides\word

Cliccare con il tasto destro del mouse sulla chiave Word , quindi su Nuovo > Valore stringa

, quindi su Specificare il nome Microsoft.Office.Word.CoPilotExperiment e premere Invio

e premere Invio Cliccare due volte sulla chiave creata e impostare il valore a true

Cliccare su OK, chiudere il registro e avviare Microsoft Word

Il Copilot dovrebbe apparire lungo il lato destro della finestra. La modifica errata del registro potrebbe causare seri problemi al sistema operativo, quindi è meglio evitare se non particolarmente esperti.

