Fotografato nudo in giardino su Street View: risarcito

Immaginate di ricevere un messaggio su WhatsApp. Poi un altro. E un altro. E un altro ancora. Il contenuto è sempre lo stesso, un’immagine che vi ritrae, accompagnata da risate e commenti sarcastici. Vi raffigura, nudi nella privacy del vostro giardino. È stata pubblicata da Google su Street View e ora è diventata di dominio pubblico, liberamente accessibile da chiunque. Quando andate al lavoro la trovate stampata e affissa di fianco alla vostra postazione. I colleghi alle vostre spalle osservano la scena ridendo.

Se ti scopri nudo su Street View, puoi far causa a Google

Può sembrare un racconto di fantasia, ma è quanto accaduto a un uomo argentino nel 2017. L’automobile del servizio è passata davanti all’abitazione e le fotocamere installate sul tetto l’hanno immortalato senza vestiti (di spalle). Gli automatismi della piattaforma non hanno individuato la criticità e non hanno applicato alcun filtro né sfocatura, finendo per mandare online lo scatto così com’è stato catturato. L’immagine è ancora facilmente reperibile. Sono ben visibili anche la via e il numero civico.

Non è trascorso molto prima che il diretto interessato se ne rendesse conto, dichiarando di essere stato esposto al ridicolo sul lavoro e tra i suoi vicini . Da lì, la decisione di far causa a Google.

La prima decisione di un giudice è arrivata lo scorso anno, respingendo la richiesta, con un pronunciamento in cui si legge che l’uomo stava camminando in condizioni inappropriate nel giardino di casa sua . A separarlo dalla strada c’era però un muro da circa due metri. La difesa dell’azienda si è basata fin da subito sul ritenere l’altezza non sufficiente.

Sentenza ribaltata ora in appello, con riferimento a una violazione palese della dignità e l’imposizione di un risarcimento da 12.500 dollari. Questa la motivazione.

Si tratta dell’immagine di una persona che non è stata immortalata in uno spazio pubblico, ma all’interno dei confini della propria abitazione, dietro una recinzione più alta della statura media di una persona. L’invasione della privacy è palese.

Dal canto suo, Google afferma di aver implementato tecnologia avanzate per applicare in modo automatico una sfocatura a visi e targhe presenti su Street View. È inoltre possibile richiedere lo stesso trattamento per la propria casa (o il proprio corpo) attraverso la compilazione di un modulo. Per tutti i dettagli sulla procedura rimandiamo all’articolo dedicato.